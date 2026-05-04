ATENCIÓN GÜEMES CURSO GRATUITO





La Municipalidad de Gral. Güemes invita a toda la comunidad a participar de esta Master Class gratuita, pensada para brindarte herramientas prácticas que potencien tu perfil y te acerquen al mundo laboral. 💼🚀





🗓 Domingo 10 de mayo

⏰ De 10:00 a 13:00 hs

📍 Centro Cultural 13 de Febrero





Contaremos con la participación de profesionales en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, junto a invitados especiales del ámbito empresarial, quienes compartirán conocimientos clave para mejorar tu empleabilidad y desarrollo personal.





💡 Si estás buscando crecer, capacitarte y abrir nuevas oportunidades, este espacio es para vos.





🙌 Actividad totalmente gratuita





¡Te esperamos para seguir construyendo futuro juntos!





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¡Llega el “Proyecto Skill Day” a Güemes!