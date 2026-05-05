SAENZ: Firmo un Convenio para recuperar el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán





✅A través de sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que, tras gestiones realizadas ante Nación, se regularizaron los pagos que estaban pendientes de obras que le correspondían al Ejecutivo Nacional.





✍"Gestionamos ante Nación la regularización de los pagos a las empresas, para que continúen obras fundamentales para nuestra Provincia, como la Ruta Nacional 51 y el puente sobre el río Vaqueros” detalló el mandatario.





🚨Además, adelantó que se avanzó en un "convenio para recuperar el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán", dando así respuesta a una problemática de muchos años en el sur de Salta.





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