🔥 Bomberos sofocaron un incendio de pastizales detrás del autódromo de Campo Santo





Durante la noche de este lunes, personal de Bomberos intervino para controlar un incendio de pastizales registrado detrás del autódromo de Campo Santo.





Según el parte de servicio, el alerta fue recibido a las 21:37, a través del Centro de Coordinación Operativa (CCO), que informó sobre la presencia de un foco ígneo en la zona.





De inmediato se desplazó el Móvil 06, a cargo del Oficial Ayudante Eduardo Machelett. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de varios focos de incendio que afectaban una superficie aproximada de 30 metros de largo por 5 metros de ancho.





Para combatir las llamas, los bomberos realizaron tareas de extinción utilizando mochilas forestales y chicotes, logrando sofocar completamente el fuego y evitar su propagación hacia otros sectores.





El servicio finalizó a las 22:11, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a viviendas.





Parte de Prensa Bomberos Voluntarios Gral Manuel Belgrano - Ciudad de General Güemes