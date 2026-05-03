⚽🔥 Semifinales en la Liga Güemense de Fútbol CLUB UNIÓN GUEMES Vs CLUB LIBERTAD CAMPO SANTO

Este domingo 3 se vivirán momentos decisivos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Güemense de Fútbol, con un gran cruce de semifinales que promete emoción de principio a fin.

🏟️ Club Atlético Unión Güemes se enfrentará a Club Atlético Libertad en el Estadio Unión, en una jornada clave para definir a uno de los finalistas del certamen.

🕒 Horarios:

Sub 13: 15:00 hs

Primera Masculina: 16:30 hs

Se espera una gran convocatoria de hinchas para acompañar a sus equipos en este duelo que puede marcar el rumbo hacia el título. La pasión del fútbol local vuelve a ser protagonista en una instancia decisiva.

📍 Cobertura especial de El Portal de Güemes

¿Quién se meterá en la final? ⚽💥