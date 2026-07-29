LA PROVINCIA DE SALTA ACORDÓ UN AUMENTO DEL 13,5% PARA LOS ESTATALES Y CAMBIÓ LA BASE DE CÁLCULO SALARIAL

El Gobierno de Salta y los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Provincial alcanzaron un acuerdo salarial para el segundo semestre de 2026. La pauta establece un incremento del 13,5% entre julio y diciembre, con una modificación en la base utilizada para calcular los aumentos.





Uno de los puntos centrales del acuerdo es que los incrementos dejarán de calcularse sobre los haberes de diciembre y pasarán a tomarse sobre los salarios de junio de 2026, una propuesta que los representantes sindicales destacaron como un reclamo sostenido durante las negociaciones.





El aumento se aplicará con subas del 2% mensual de julio a diciembre, calculadas sobre la nueva base, más un 1,5% adicional en ítems específicos acordados para sectores como Educación, Salud y la Administración Centralizada. El acuerdo incluye además una revisión prevista para noviembre.





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