ZONA GRAL GÜEMES- BÚSQUEDA LABORAL ADMINISTRATIVO

- CALiDAD QUE ALIMENTA -
BÚSQUEDA LABORAL
ADMINISTRATIVO
Nos encontramos en la búsqueda de un Administrativo para sumar a nuestro equipo,
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
PRINCIPALES REQUISITOS
Registro de ingreso de materia prima y de salida de producto terminado y subproducto.
Buen manejo de Excel.
Registro de ventas de producto.
COO
Vivir en la zona de Perico, Güemes
-Soporte y colaboración al área de compras, en lo requerido por la planta.
Seguimiento y Control de Stock.
LUGAR DE TRABAJO: Pampa Blanca, Jujuy
DISPONIBILIDAD: Full time
ENVÍA TU CV A: sofiacasasrrhh@gmail.com
ASUNTO: Administrativo
Sumate a un equipo que hace la diferencia.
Tu organización y compromiso impulsan nuestro crecimiento,