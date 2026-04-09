ZONA GRAL GÜEMES- BÚSQUEDA LABORAL ADMINISTRATIVO

- CALiDAD QUE ALIMENTA -

BÚSQUEDA LABORAL

ADMINISTRATIVO

Nos encontramos en la búsqueda de un Administrativo para sumar a nuestro equipo,





PRINCIPALES CARACTERISTICAS

PRINCIPALES REQUISITOS

Registro de ingreso de materia prima y de salida de producto terminado y subproducto.





Buen manejo de Excel.

Registro de ventas de producto.

COO

Vivir en la zona de Perico, Güemes





-Soporte y colaboración al área de compras, en lo requerido por la planta.

Seguimiento y Control de Stock.

LUGAR DE TRABAJO: Pampa Blanca, Jujuy





DISPONIBILIDAD: Full time





ENVÍA TU CV A: sofiacasasrrhh@gmail.com

ASUNTO: Administrativo

Sumate a un equipo que hace la diferencia.

Tu organización y compromiso impulsan nuestro crecimiento,