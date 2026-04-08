Güemes volverá a contar con el servicio de diálisis y esto lleva alivio a los pacientes tras el cierre de CEDICLA

La Nueva Clínica Alem logró llegar a un acuerdo para comprar la aparatología del centro que cerró a fines de febrero y se encuentra encaminado para reestablecer este tipo de tratamiento en la localidad lo más pronto posible.

Fuente: Fabio Ramayo ( Gente de Salta) 7 Abril de 2026





La diálisis es un tratamiento extenuante y agotador para los pacientes.

La diálisis es un tratamiento extenuante y agotador para los pacientes. -

Tras semanas de incertidumbre y reclamos, General Güemes volverá a contar con un centro de hemodiálisis. La reapertura llegará de la mano de la Nueva Clínica Alem, que avanza en la puesta en funcionamiento de un servicio clave para la comunidad, luego del cierre de CEDICLA a fines de febrero, un golpe que obligó a los pacientes a trasladarse a Salta Capital para continuar con sus tratamientos.





El cierre del histórico centro, que funcionó durante casi tres décadas, generó una fuerte reacción social y pedidos al Gobierno provincial para que habilite un área de nefrología en el hospital Joaquín Castellanos. Sin embargo, ante los tiempos que demandaba esa alternativa, la inversión privada apareció como una solución más inmediata.





La campaña por el centro de diálisis que se realizó esta mañana en Güemes

La campaña por el centro de diálisis que se realizó esta mañana en Güemes

El gerente administrativo de la Nueva Clínica Alem, Luis Castro, explicó a Gente de Salta que en un primer momento existieron negociaciones con CEDICLA para adquirir la maquinaria, aunque no prosperaron. “Por ahí lo que se quería hacer era vender la SRL, pero para nosotros se tornaba muy difícil. Sí nos interesaba la aparatología”, detalló.





Tras el cierre definitivo y la derivación de los pacientes a la Capital, retomaron el diálogo con otro enfoque. Finalmente, se logró un acuerdo para la compra del equipamiento.