Salta: Descarrilamiento de locomotora de origen chino de la empresa Trenes Argentinos Cargas en Cruz Quemada





Redacción Crónica Ferroviaria - Fotos: Segundo Giménez









Nuestro corresponsal en la Provincia de Salta nos informa que el día sábado 11 de Abril pasado se registró el descarrilamiento de la locomotora diésel eléctrica CRRC Ziyang modelo CDD6A1 Nro. 9793 que venía al frente de una formación de la empresa Trenes Argentinos Cargas.





















El hecho se produjo el día sábado pasado cuando circulaba en cercanías de la estación Cruz Quemada (Km. 1.041,000) ubicada en el Ramal C de la Línea Belgrano en la Provincia de Salta. En esa zona, nos comenta nuestro corresponsal, hace más de un mes que viene lloviendo y no hay piso que aguante.





A raíz del descarrilamiento y semi tumbo de la locomotora, el tráfico ferroviario estuvo cortado varios días. Para el encarrilamiento de la máquina estuvo trabajando la cuadrilla de vía y obra de General Güemes y personal de los talleres Alta Córdoba que fueron los encargados de utilizar el guinche Hitachi logrando en el día de ayer levantarla para dejar expedita la vía al tráfico ferroviario.