♦️ #Operativo//GOLPE AL MICROTRÁFICO CON MÁS DE 100 PROCEDIMIENTOS EN BARRIOS, DETENIDOS Y SECUESTRO DE MAS DE 6.900 DOSIS DE DROGA

👉 La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizó en la última semana 133 procedimientos entre intervenciones en la vía pública y allanamientos.





Se concretaron en barrios de la Capital, Metán, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Tartagal, Cafayate, Aguaray, Valle de Lerma, entre otros puntos.





14 personas fueron puestas a disposición de la justicia por comercialización de sustancias prohibidas.





Durante las distintas acciones se secuestraron más de 6900 dosis de droga, entre cocaína y marihuana, evitando que fueran comercializadas.





Algunas incautaciones se realizaron en el marco de los operativos de Protección Ciudadana, a partir de reportes al Sistema de Emergencias 911 y por denuncias web. Intervinieron las Fiscalías y juzgados correspondientes.