General Güemes: Tras 69 denuncias por venta fraudulenta de materiales de construcción un hombre irá a juicio

JUDICIALES: La causa se originó a partir de denuncias por maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de materiales de construcción en General Güemes. El hombre, de 79 años, permanece detenido, mientras que su hijo se encuentra prófugo. El perjuicio económico supera los 83 millones de pesos.





La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de una causa seguida contra un hombre de 79 años por el delito de estafas reiteradas (69 hechos), en concurso real.





Su hijo, también vinculado a la causa, fue declarado en rebeldía. Desde la UDEC se reiteró el pedido de detención en su contra.





La investigación se inició a partir de denuncias de particulares que reportaron maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de materiales de construcción en la ciudad de General Güemes.





Según consta en las denuncias, el mecanismo empleado era el mismo: los clientes de un corralón abonaban los materiales —en efectivo, mediante transferencias o billeteras virtuales—, pero no recibían los productos. En algunos casos, la entrega era parcial, mientras que en otros, nunca se concretaba.





De acuerdo con el informe de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, al vencerse los plazos de entrega, los compradores acudían al local comercial, donde recibían excusas por demoras o supuesta falta de stock. Con el tiempo, el comercio cerró y sus responsables se ausentaron, lo que derivó en la radicación masiva de denuncias.





Del análisis del expediente, la Fiscalía estableció que el perjuicio económico actualizado supera los 83 millones de pesos, evidenciándose una maniobra reiterada y planificada destinada a obtener dinero mediante engaños.





En noviembre pasado, a partir de tareas investigativas y del entrecruzamiento de datos, se determinó que los acusados residían en un camping de La Caldera. Allí fue detenido el imputado de mayor edad, mientras que su hijo no fue localizado.





En el marco de la causa y a pedido de la Fiscalía, se dispuso la inmovilización de 13 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.







