MUNICIPIO: 🎙️ Entrevista al Director de Medio Ambiente, Ing. Sequeira tema olor a Gas.

Ante las reiteradas quejas de vecinos por un fuerte olor similar al gas en distintos puntos de la ciudad, el Director de Medio Ambiente, Ing. Sequeira, brindó explicaciones sobre la situación.





“El olor que están percibiendo los vecinos, principalmente en el sector centro y en la zona de La Banda Este, se debe al procesamiento de aceite que realiza una empresa dentro del Parque Industrial”, explicó.





El funcionario aclaró que los olores no son constantes, aunque reconoció que generan molestias en la población.

“No se trata de un gas tóxico, pero sí puede provocar incomodidad. Ese malestar puede generar reacciones en algunas personas, como dolor de cabeza o incluso alteraciones en la presión arterial”, indicó.





Además, informó que ya se encuentra en contacto con la empresa responsable:

“Estamos trabajando con ellos para que emitan una comunicación oficial que lleve tranquilidad a la comunidad. Se trata de un olor a hidrocarburo, producto del proceso de refinación de aceite usado o aceite quemado”.





Finalmente, explicó por qué el olor se percibe con mayor intensidad en determinados momentos del día:





“Se produce una evaporación de gases que, al ser más pesados que el aire, tienden a mantenerse cerca del suelo. Por eso, en ciertos horarios, el olor se siente con más fuerza”.





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🎙️ Entrevista al Director de Medio Ambiente, Ing. Sequeira