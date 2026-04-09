ROSARIO DE LA FRONTERA: UN CAMIÓN DE BOLIVIA CON GASOIL CASI VUELCA EN EL CRUCE DE RUTAS 9 Y 34 🚨

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Una situación de alto riesgo se vivió esta madrugada en , cuando un camión que transportaba gasoil quedó atascado en la banquina y estuvo a punto de volcar.

El hecho ocurrió cerca de las 4:00 AM, en medio de una intensa neblina 🌫️. Según el conductor, al intentar doblar no advirtió que el terreno estaba blando, lo que provocó que el pesado vehículo quedara atrapado.

🚛 El camión, proveniente de Bolivia, llevaba combustible, lo que generó gran preocupación por el peligro que implicaba un posible vuelco o derrame.

⚠️ Una vez más, queda expuesto el grave deterioro de la ruta y sus banquinas en un punto clave para el tránsito, especialmente el transporte internacional hacia el norte del país.

📢 Pese a los reiterados reclamos y promesas, las soluciones no llegan. Vecinos y conductores exigen obras urgentes antes de que ocurra una tragedia.

👉 Ahora se espera una rápida intervención de las autoridades para evitar nuevos incidentes en este acceso estratégico.

Info: Funes producciones
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