ROSARIO DE LA FRONTERA: UN CAMIÓN DE BOLIVIA CON GASOIL CASI VUELCA EN EL CRUCE DE RUTAS 9 Y 34 🚨

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Una situación de alto riesgo se vivió esta madrugada en , cuando un camión que transportaba gasoil quedó atascado en la banquina y estuvo a punto de volcar.





El hecho ocurrió cerca de las 4:00 AM, en medio de una intensa neblina 🌫️. Según el conductor, al intentar doblar no advirtió que el terreno estaba blando, lo que provocó que el pesado vehículo quedara atrapado.





🚛 El camión, proveniente de Bolivia, llevaba combustible, lo que generó gran preocupación por el peligro que implicaba un posible vuelco o derrame.





⚠️ Una vez más, queda expuesto el grave deterioro de la ruta y sus banquinas en un punto clave para el tránsito, especialmente el transporte internacional hacia el norte del país.





📢 Pese a los reiterados reclamos y promesas, las soluciones no llegan. Vecinos y conductores exigen obras urgentes antes de que ocurra una tragedia.





👉 Ahora se espera una rápida intervención de las autoridades para evitar nuevos incidentes en este acceso estratégico.





Info: Funes producciones

#RosarioDeLaFrontera