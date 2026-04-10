EL Bordo 🚔 Entrega de nuevo móvil Policial para la comisaría

en un acto oficial, se realizó la entrega de una nueva y flamante unidad policial destinada a reforzar las tareas de prevención y seguridad en beneficio de los vecinos de el bordo. 👮♂️✨
Este nuevo móvil permitirá optimizar los patrullajes y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, fortaleciendo así el trabajo de la comisaría local. 🚨
El intendente Sergio Copa junto junto al diputado Daniel Segura destacaron la importancia de seguir incorporando recursos que contribuyan a brindar mayor tranquilidad a la comunidad. 🤝
📰 Info: El Portal de Güemes en internet