Gral Güemes Así se vivió el Concurso de la Empanada 2026🥟✨





Una jornada llena de sabor, tradición y encuentro que nos une como comunidad.





Agradecemos a cada participante por poner lo mejor de sí, a los artesanos y emprendedores por acompañar con su talento, y a los artistas que le dieron vida y alegría a este gran evento.

Felicitamos especialmente a Laura Guerrero, flamante ganadora, quien nos representará con orgullo en el concurso a nivel provincial. 👏





Seguimos impulsando estos espacios que fortalecen nuestra identidad y apoyan el trabajo local.

¡Gracias por ser parte! 💙



