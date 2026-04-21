GENERAL GÜEMES: INTENDENTE KETY ROSSO FIRMA DE CONVENIO: PARA FORTALECER EL TRABAJO REGISTRADO - MINISTERIO DE GOBIERNO DE SALTA

MUNICIPIOS: El Ministerio de Gobierno y Justicia y la Municipalidad de General Güemes firmaron un convenio de cooperación mutua para llevar adelante acciones destinadas a fortalecer la fiscalización, el control y la promoción del trabajo registrado en ese Municipio.





Trabajo conjunto con el municipio de Güemes para la fiscalización, el control y la promoción del trabajo registrado

Convenio.





En el marco de un acuerdo rubricado por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún y el intendente de General Güemes, Carlos Rosso, Provincia y Municipio realizarán tareas de relevamiento e inspección laboral para detectar situaciones de trabajo no registrado o irregular. Asimismo, se impulsarán acciones para promover el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, la capacitación y difusión de los derechos laborales, y la canalización de denuncias ante la autoridad competente.





Para el seguimiento y control de estas acciones, el Ministerio dispuso que la Dirección General de Relaciones Institucionales de Trabajo esté a cargo, en articulación con el municipio.





Al respecto, el ministro Jarsún destacó el trabajo articulado con los distintos organismos del Gobierno y, en este caso, con la Subsecretaría de Trabajo. Además, señaló que la Provincia acompañará con respaldo legal las gestiones del municipio ante la radicación de empresas en la localidad.





Por su parte, el intendente agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y aseguró que estas acciones buscan respaldar tanto a los trabajadores como al sector empresarial, mediante asistencia técnica y el aporte de profesionales en la materia.





De la firma también participó el secretario de Trabajo de General Güemes, Daniel Alfredo Quinteros.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación