Fiestas patronales: emotiva celebración en honor a San Expedito en barrio SOEM





MUNICIPIOS: En el marco de las fiestas patronales en General Güemes en honor a San Expedito, el intendente Carlos “Kety” Rosso acompañó a los vecinos del barrio SOEM en una jornada cargada de fe, encuentro y tradición.





La comunidad se reunió para compartir un momento muy especial, donde no faltaron las muestras de devoción, el espíritu solidario y el valor de las costumbres que forman parte de la identidad local.

Durante la celebración, el jefe comunal destacó la importancia de estos espacios que fortalecen los lazos entre los vecinos y mantienen vivas las raíces culturales y religiosas de la comunidad.





Desde el municipio remarcaron que continuarán acompañando cada iniciativa que promueva la unión, el respeto y la participación de los ciudadanos. 💙