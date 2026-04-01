📌 GENERAL GÜEMES: ROSSO PRESENTÓ SU BALANCE DE GESTIÓN 2025

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Carlos Rosso expuso el balance de su gestión correspondiente al período 2025.

Durante su discurso, el jefe comunal repasó las principales obras, acciones y políticas implementadas, destacando avances en infraestructura, servicios y desarrollo social.

Además, anticipó los ejes de trabajo para este nuevo período legislativo, marcando los desafíos y objetivos de su administración.





El acto contó con la presencia de concejales, funcionarios y representantes de la comunidad.

🗞 Más info: www.gralguemes.com.ar⁠

📍 Diario Digital El Portal de Güemes



