GRAL GÜEMES: CARTA A UN PADRE EX COMBATIENTE DE MALVINAS

SOCIEDAD: Muy buenos días a todos los presentes, todos los 2 de Abril estamos conmemorando el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, como todos los años con mi familia acompañamos a mi papá el señor Arturo Barrionuevo, estamos junto a él y también con todos los veteranos, muchos no volvieron de nuestras perlas australes, exactamente 649 héroes, precisamente 34 salteños.

Todos los años cuando se aproxima la fecha empiezan los preparativos de actos, discursos, y presentes. El corazón se me llena de alegría de ver como cada vez son más personas que recuerdan a nuestros caídos y veteranos, sobre todo a nuestras islas, las islas Malvinas.

Para muchos, la guerra de Malvinas es un hecho histórico que se estudia en las escuelas. Pero para mí tiene un significado más profundo, porque forma parte de mi historia personal. Mi papá fue uno de los tantos argentinos que estuvieron ahí, defendiendo nuestro

pais. Ser hija de un veterano no es solo saber que él estuvo en una guerra. Es crecer entendiendo que hay experiencias que marcan para

siempre, que hay silencios que dicen mucho más que las palabras. Muchas veces pensamos en la guerra desde el heroísmo, pero también es importante pensar en el sacrificio, en el miedo, en la

incertidumbre y en todo lo que esos jóvenes dejaron atrás. Hoy al recordar Malvinas, no solo recordamos una guerra, sino a las personas que lo vivieron. Recordamos a los que volvieron y a los que no, a los que siguen luchando con lo que esa experiencia les dejo. Para mi este día es también una oportunidad de decir gracias a todos los veteranos, gracias por su valentía, por su fuerza y por todo lo que representa, gracias papá, porque su historia forma parte de nuestra identidad como país.

Mantener viva la memoria es una forma de respeto. Y también es na forma de insistir a los jóvenes a que lo sigan recordando

eternamente.

Y para terminar como dice mi papá: Las Malvinas fueron, son y serán

argentinas

iVIVA LA PATRIA!



