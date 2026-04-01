SALTA: SABES DONDE ESTAN LAS CAMARAS DE FOTOMULTA

Mapa interactivo: mirá uno por uno dónde están ubicados los dispositivos electrónicos de las fotomultas en Salta

A partir del lunes 2 de diciembre, Salta pondrá en marcha su sistema de fotomultas con más de 20 dispositivos electrónicos instalados en puntos estratégicos de la ciudad. Estos controles buscan mejorar la seguridad vial y reducir accidentes, pero también implican un mayor control para los conductores. En esta nota, te contamos dónde están ubicados los dispositivos y cómo funciona el sistema que detecta infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y el uso incorrecto de luces.









Mapa interactivo: mirá uno por uno dónde están ubicados los dispositivos electrónicos de las fotomultas en Salta

































































A partir del lunes 2 de diciembre, el llamado sistema de fiscalización electrónica de infracciones de tránsito en Salta comenzará a operar a pleno. Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes, se han instalado más de 20 dispositivos electrónicos en distintos puntos de la ciudad. Lo más importante para los conductores es conocer la ubicación exacta de estos aparatos, y por eso hemos creado un mapa interactivo que te permitirá ver cada uno de los puntos donde se encuentran los controladores.





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Fotomultas dónde están ubicadas las cámaras





Este sistema se encargará de sancionar infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y el no uso de luces obligatorias. A continuación, te ofrecemos un detalle completo de las ubicaciones de los dispositivos y cómo puedes evitarlos para no recibir fotomultas.





¿Dónde están ubicados los dispositivos de fotomultas?

La fiscalización electrónica se divide en tres categorías principales: cámaras para medir velocidad (cinemómetros), control de semáforos en rojo y verificación del uso de luces obligatorias. Cada uno de estos sistemas está diseñado para monitorear y sancionar diferentes tipos de infracciones.





Cinemómetros (Control de velocidad):

Los cinemómetros están ubicados en las siguientes zonas, donde se mide el exceso de velocidad. Estas son las ubicaciones clave:





RN 51 y Av. Banchik 6010 – Velocidad 60 Máxima (ascendente)

RN 51 y Av. Banchik 6010 – Velocidad 60 Máxima (descendente)

RP 28, Av. Perón 4260 – 80 Velocidad Máxima (descendente)

Av. Bolivia 5150 – Velocidad 80 Máxima (ascendente)

Av. Bolivia 5150 – Velocidad 80 Máxima (descendente)

Av. Bolivia 2340 – Velocidad 60 Máxima (descendente)

Av. Arenales 1700 – Velocidad 60 Máxima (carril rápido sentido ascendente)

Av. Tavella 3650 – Velocidad 60 Máxima (carril rápido sentido descendente)

Av. Juan Pablo XXIII y Luis Güemes – Velocidad 60 Máxima (ascendente)

RN 9, Av. Asunción KM 1591 – Velocidad 90 Máxima (Carril 1 sentido ascendente)

RN 9, Av. Asunción KM 1591 – Velocidad 90 Máxima (carril 2 sentido ascendente)

Control de Semáforos en Rojo:

En cuanto al control de los semáforos, hay varias intersecciones en la ciudad donde se instalaron dispositivos electrónicos para detectar a los vehículos que crucen el semáforo en rojo:









Av. Belgrano y Pueyrredón

Av. Jujuy y La Rioja

Av. Bicentenario y Paseo Güemes

Av. Yrigoyen y Av. Independencia

Av. Paraguay y Av. Chile

Av. Paraguay y Av. Ragone

Av. Bolivia y Francisco Aguirre

Colectora Acceso Barrio Aráoz y Av. Banchik

Control del Uso de Luces Obligatorias:

Además, en la RN 51 KM 2.6 se encuentra un dispositivo para controlar el uso de luces obligatorias en horarios nocturnos y en condiciones de baja visibilidad.





¿Cómo funciona el sistema de fotomultas?

Los dispositivos electrónicos de fotomultas cuentan con tecnología homologada que permite detectar automáticamente el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad y el no uso de luces obligatorias.









Una vez que se detecta una infracción, el sistema envía la información a un centro de control, donde se procesa y se genera la multa correspondiente. El ciudadano recibirá una notificación en su domicilio físico y/o electrónico, y tendrá un plazo de 45 días para pagar la infracción de manera voluntaria o presentar un descargo ante el Tribunal Administrativo de Faltas.





¿Cómo afecta esto a los conductores?

El objetivo de la fiscalización electrónica es principalmente prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial. Durante el período de prueba, se detectaron 2900 infracciones diarias, siendo las más comunes el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo.





Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el convenio firmado entre la Municipalidad y la empresa DETECTRA, el 57% de los ingresos por multas será destinado a la reparación de las calles de la ciudad. Por lo tanto, el dinero recaudado no solo servirá para sancionar las infracciones, sino también para mejorar la infraestructura vial de Salta.





Mapa interactivo: ubicación de los dispositivos de fotomultas

A continuación, te dejamos un mapa interactivo donde podrás ver con precisión la ubicación de cada uno de los dispositivos electrónicos para fotomultas en la ciudad de Salta. Asegúrate de familiarizarte con los puntos clave para evitar sorpresas y cumplir con las normas de tránsito