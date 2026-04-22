ÚLTIMO MOMENTO 🚨 Siniestro vial camion volco y perdio todo su cargamento

📍Volcó un camión sobre la Ruta Provincial N°5, a la altura de Yuchán, pasando Pichanal, lo que provocó la interrupción total de la circulación en la zona.





El hecho ocurrió en las últimas horas y, por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre las causas del vuelco ni sobre el estado de salud del conductor.





🚧 Personal de seguridad y emergencias trabaja en el lugar para asistir y ordenar el tránsito, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con extrema precaución.





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