🏃‍♂️✨ El Bordo celebra el logro de un joven deportista ✨🏃‍♂️





¡Felicidades Facundo! 👏

La comunidad de El Bordo destaca con orgullo el gran desempeño de Facundo Romero, quien gracias a su perseverancia, disciplina y entusiasmo por el deporte logró subirse al podio en la prestigiosa Maratón #NewBalance #Salta2026.

El joven atleta obtuvo el 🥉 3° puesto en la categoría Colegio (16 a 19 años), representando a la Escuela Técnica de El Bordo, dejando en alto no solo a su institución, sino también a todo el pueblo bordeño.





Este importante resultado es reflejo del compromiso de los jóvenes con el deporte, acompañado por el apoyo de instituciones como la Agencia Salta Deportes y el Ministerio de Educación, que impulsan la actividad física y el desarrollo de talentos en toda la provincia.





💪 La participación en este tipo de competencias no solo promueve hábitos saludables, sino que también fortalece valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.









🙌 Desde El Portal de Güemes celebramos este logro y alentamos a que más jóvenes sigan el ejemplo de Facundo, apostando al deporte como herramienta de crecimiento personal y social.













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