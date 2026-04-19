⚡EDESA Salta: aprueban nuevo cuadro tarifario de luz para abril 2026


El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de energía eléctrica que presta EDESA, con vigencia entre el 1 y el 30 de abril de 2026.
📄 La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 639/26, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia.
💡 Según se informó, la actualización responde a dos factores principales:
El impacto de los costos mayoristas de abastecimiento definidos por el Gobierno nacional.
La adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al componente provincial de la tarifa.
📊 De acuerdo al detalle oficial:
La incidencia del componente de abastecimiento y generación aislada fue del 0,38% sobre la tarifa media anualizada.
La actualización del VAD tuvo un impacto del 1,28%, con el tope fijado por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
🧾 Además, la resolución aprobó dos cuadros tarifarios:
Uno con subsidio
Otro sin subsidio
Esto permitirá a los usuarios ver en sus facturas el aporte estatal y cuánto deberían pagar sin ese beneficio.
🤝 En paralelo, el organismo ratificó la continuidad de la Tarifa Social, manteniendo bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos.
🌡️ También seguirán vigentes los descuentos por zona cálida, que benefician a hogares de departamentos como Orán, San Martín, Anta, Rivadavia y General Güemes, entre otros.
📌 Desde el Ente indicaron que la medida busca equilibrar la sustentabilidad del servicio con la capacidad de pago de los usuarios, en un contexto de cambios tarifarios a nivel nacional y una fuerte presión sobre los costos del sistema eléctrico.
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