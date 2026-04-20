La pesca ilegal sigue activa en El Tunal





En el marco de los patrullajes preventivos destinados a la protección del Ecosistema Acuático, efectivos policiales dependientes de Lacustre El Tunal lograron desbaratar una importante actividad de pesca furtiva en el espejo de agua. El operativo, que se extendió por más de diez horas, culminó con el secuestro de elementos prohibidos y la demora de un masculino.





La intervención comenzó por la mañana del miércoles, cuando el personal policial divisó sobre la Ruta Nacional 16 a una motocicleta cuyo conductor, oriundo de El Galpón, ya era conocido por las autoridades debido a su habitual dedicación a la depredación de peces mediante el uso de redes.





Ante la sospecha de una nueva incursión ilegal, los efectivos iniciaron tareas de campo para localizar al sospechoso. Por la noche, tras rastrillar la zona de vegetación del embalse, los uniformados hallaron la motocicleta oculta entre las malezas.

Los agentes montaron una vigilancia estratégica a la altura del Camping El Chajá. Allí, sorprendieron al sospechoso en el preciso momento en que recogía una red que había arrojado previamente al espejo de agua. Al ser interceptado, el personal policial procedió al secuestro de una bolsa de arpillera con 16 sábalos, una red tipo "pollera" y una red "trasmallo" de aproximadamente 100 metros de longitud.





El acusado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que los elementos secuestrados fueron retirados del lugar para evitar que continúe el daño al ecosistema acuático del río Juramento y el embalse.





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