🦟 Confirman el primer caso de fiebre Chikungunya en el departamento Güemes

SALUD: Desde el hospital Joaquín Castellanos de Gral. Güemes se confirmó el primer caso de fiebre Chikungunya en el departamento, registrado en el municipio de Campo Santo. El paciente es un niño menor de edad, residente del barrio El Milagro, que evoluciona favorablemente 💪, según informaron fuentes sanitarias.

⚠️ Hasta el momento, se desconoce el origen del contagio, ya que el menor no salió de Campo Santo durante el último mes, lo que genera preocupación en las autoridades de salud.





🧪 Tras la confirmación del caso, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes: se realizó la fumigación de la vivienda familiar y de las manzanas cercanas, con el objetivo de eliminar mosquitos adultos que pudieran haber transmitido el virus. Estas acciones preventivas se llevan adelante mientras se aguardan los resultados de laboratorio que confirmaron el diagnóstico.





🗣️ El gerente del hospital zonal, Daniel Rallé, señaló que, a pesar de las intensas campañas de prevención, “estábamos preparados para enfrentar la aparición de la enfermedad”.





🌡️ Además, destacó que este caso se da en el cierre de la temporada estival, lo que podría disminuir la circulación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, reduciendo así el riesgo de nuevos contagios.

🚨 Desde el sistema de salud reiteran la importancia de mantener las medidas de prevención: eliminar recipientes con agua estancada, usar repelente y mantener limpios los patios para evitar la proliferación del mosquito.

#FiebreChikungunya #Salud #Prevención #CampoSanto #GralGüemes #MosquitoAedes 🦟