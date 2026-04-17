Dos demorados por el robo de elementos de un camión en General Güemes

UR 7 - SEGURIDAD URBANA

Fue un trabajo de efectivos de Seguridad Urbana por alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911. Se recuperaron los objetos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal local.





Esta madrugada, policías de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa demoraron a dos jóvenes por la sustracción de elementos desde un camión en barrio Centro de General Güemes.





La situación fue alertada al Sistema de Emergencias 911 por el damnificado.





En ese marco, los efectivos lograron ubicar a los supuestos causantes y recuperar los elementos reportados como sustraídos. Se secuestró una garrafa, entre otros objetos.





Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.





Foto y Fuente POLICÍA DE SALTA







