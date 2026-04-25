Alerta por frío en Salta: anuncian mínimas de 9°C y posible lluvia

El lunes ingresará un frente frío en Salta que provocará un marcado descenso de temperatura, con mínimas cercanas a los 9°C y máximas que no superarían los 15°C. Además, no se descartan precipitaciones durante la mañana.





El clima en Salta dará un giro abrupto en los próximos días. Tras un fin de semana estable y con temperaturas agradables, se anticipa el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso térmico desde el lunes.









De acuerdo a lo publicado por el medio De Frente Salta, el especialista Ignacio Nieva advirtió que el sistema de aire frío avanzará sobre el norte argentino luego de atravesar la Patagonia, donde ya se registraron temperaturas bajo cero en distintas localidades del sur.





Según el pronóstico, el domingo se mantendrán condiciones similares a las actuales, con cielo parcialmente nublado y máximas que oscilarán entre los 22 y 25 grados. Sin embargo, el cambio llegará de forma repentina a partir del lunes 27 de abril.





Para esa jornada se espera una mínima cercana a los 9°C y una máxima que apenas alcanzaría los 15°C, marcando un descenso significativo respecto de los días previos. Además, no se descartan precipitaciones durante la mañana, lo que podría complicar la circulación en distintos puntos de la provincia.





El fenómeno se da por la interacción de un sistema de alta presión que avanza desde el océano Pacífico y un centro de bajas presiones ubicado frente a las costas del sur de Brasil, lo que impulsa aire frío hacia el centro y noroeste del país.





Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el brusco cambio de temperatura, especialmente en grupos de riesgo, y anticipan que el descenso térmico podría extenderse durante varios