ÚLTIMO MOMENTO 🚨 General Güemes: roban una moto en plena feria de barrio Santa Teresita

POLICIALES: nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de General Güemes, donde delincuentes sustrajeron una motocicleta en las últimas horas del sábado.

Según el testimonio de la familia damnificada, el robo ocurrió hace aproximadamente 22 horas en la feria del barrio Santa Teresita. Se trata de una Honda Wave 110, de características similares a la de la imagen compartida en redes sociales.

La denuncia ya fue radicada ante las autoridades correspondientes, y se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el rodado.





👉 Cualquier información que pueda ayudar a recuperarla puede ser clave.

📲 Vecinos piden difundir el hecho para aumentar las posibilidades de encontrar la moto.









📰 Más información en: www.gralguemes.com.ar⁠









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