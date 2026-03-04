🚨🔴 ÚLTIMO MOMENTO – GENERAL GÜEMES 🔴🚨VIENTO DEJO DAÑOS MATERIALES





🌬️ Sufrio las Fuertes ráfagas de viento del sector sur causaron importantes daños en la ciudad de General Güemes.

🕐 El fenómeno se registró alrededor de las 13:45 horas y sorprendió por su intensidad.

⚠️ Entre los daños más visibles: ▪️ Rotura del cartel de bienvenida ubicado sobre la pasarela frente al Colegio Dr. Facundo de Zuviría.

▪️ Voladura de techos de chapa en distintos barrios.

▪️ Estructuras y elementos sueltos en la vía pública.

En distintos barrio la caida de postes telefónicos, ramas de arboles.

💬 Vecinos manifestaron que la fuerza del viento fue inusual, por lo que quedará bajo análisis si se trató de la cola de un tornado o un frente de tormenta con ráfagas intensas.

🙏 Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

