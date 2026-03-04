Ahora | Volcó un camión cargado con tabaco en la ruta 9/34









POLICIALES: Un camión que transportaba tabaco volcó este martes alrededor de las 20.15 en la ruta nacional 9/34, a la altura de la conocida curva de la Difunta Correa.





Como consecuencia del siniestro, el acoplado quedó atravesado sobre la calzada y la carga se desparramó sobre la ruta, lo que provocó complicaciones en la circulación vehicular.





Según los primeros datos, el conductor —un hombre mayor— no sufrió lesiones. Las causas del vuelco no fueron informadas y se aguardaba la remoción de la carga para normalizar el tránsito.