Rescataron y liberaron un oso melero en Embarcación 🐾🌿





POLICIALES: 👮🏻‍♀️Efectivos de la Comisaría N° 1 de Embarcación, en conjunto con personal de la Sección Policía Rural y Ambiental y la colaboración de Bomberos voluntarios, llevaron a cabo el rescate de un oso melero que se encontraba en el interior de un domicilio de la localidad.





La intervención se realizó tras una alerta ciudadana. Gracias al rápido y eficiente accionar del personal policial, el animal fue resguardado en óptimas condiciones y posteriormente restituido a su hábitat natural.





👮🏻 Continuamos trabajando con compromiso y vocación de servicio, promoviendo el respeto y la protección de la fauna silvestre. 🐾🌎🚒