Gran interés por la concesión de la ruta 9/34

Más de una decena de empresas ya consultaron los pliegos de la licitación nacional e internacional que definirá quién operará la red vial del norte. El proceso abarca más de 3.900 kilómetros en 11 provincias y tendrá su punto central el 18 de mayo con la apertura de ofertas.





🛣️ En Salta, el impacto es directo: incluye unos 250 kilómetros de las rutas 9 y 34, con obras clave como la mejora del acceso a la capital y la construcción de un nuevo distribuidor en el cruce con la ruta 16, cerca de Metán.





⚠️ El esquema contempla peajes, pero recién se habilitarán cuando estén finalizadas las obras iniciales de puesta en valor. Además, se implementará un sistema interoperable para agilizar la circulación y evitar pagos duplicados.