La Policía incautó animales sueltos durante patrullajes preventivos





La Policía de Salta, por medio del Departamento Caballería, incautó en las últimas horas siete equinos que deambulaban sueltos en la vía pública, representando un riesgo para la seguridad vial.





Las intervenciones se realizaron en las ciudades de Orán y Metán, en el marco de patrullajes preventivos, donde los animales fueron detectados sin sujeción ni cuidador. Como resultado, los equinos fueron trasladados a los predios de Caballería para su resguardo.





Intervinieron las Fiscalías competentes.





Cabe recordar que dejar animales sueltos en espacios públicos constituye una infracción a la Ley Contravencional de Salta, siendo el propietario pasible de sanciones y responsable por los daños que pudiera ocasionar.





Se recomienda a la ciudadanía que, ante la presencia de animales sueltos, se comunique al Sistema de Emergencias 911.













Fue un trabajo del Departamento Caballería en Orán y Metán. Siete caballos fueron secuestrados. Intervinieron las Fiscalías competentes.