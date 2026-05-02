SABADO: INESTABLE VENTOSO CON CAMBIO DE CLIMA

CLIMA: Se terminó el "veranito": así cambia el clima en Salta este sábado con lluvias el primer fin de semana de mayo arranca con un marcado descenso de temperatura en Salta. El pronóstico indica una jornada fresca, con cielo variable y chances de lluvias aisladas en distintos momentos del día.





Se terminó el "veranito": así cambia el clima en Salta este sábado con lluvias





El primer fin de semana de mayo arrancó con un cambio en las condiciones del tiempo en la capital salteña. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 2 de mayo se presenta con ambiente fresco e inestable, y probabilidad de precipitaciones hacia la segunda mitad del día.





Durante la mañana, el cielo se mantiene ligeramente nublado, pero con el correr de las horas se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas entre la tarde y la noche. El organismo anticipa una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%.





En cuanto a las temperaturas, la jornada estará marcada por el descenso térmico: se prevé una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará apenas los 18°C, configurando un escenario típicamente otoñal.









Respecto al viento, soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 31 km/h durante gran parte del día, mientras que hacia la noche rotará al noreste.





El frío se instalaría hoy en Salta, y la lluvia o lloviznas se largarían cerca de las 19 horas.





Este cambio contrasta con lo ocurrido el viernes 1° de mayo, cuando tras un inicio frío, el sol permitió una tarde más templada. Ahora, el ingreso de aire más fresco vuelve a instalar condiciones más inestables.









Para los próximos días, el pronóstico extendido anticipa una mejora progresiva, con máximas que podrían ubicarse entre los 22°C y 27°C en la ciudad.



