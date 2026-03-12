LA CHOFER MÁS SEXY 🚌 🎤 EXCLUSIVA CON ROMINA FIGUEROA: "HAY PASAJEROS QUE HACEN EL RECORRIDO SOLO PARA VERME" 💄🌹 🚨





Nos subimos al interno de la Línea 5 A para charlar con la mujer que tiene a media Salta suspirando. Romina Figueroa 26 años, la chofer que se volvió viral, nos cuenta cómo es lidiar con el tráfico, los baches y una horda de admiradores que ya no saben qué inventar para sacarle una sonrisa.





🗣️ "ME PREGUNTAN HASTA EL SIGNO ZODIACAL"

"Es increíble lo que pasa en las paradas", nos cuenta Romina mientras maniobra con una precisión que dejaría mudo a cualquier tachero. "Veo gente que sé que no vive por la zona, que capaz tienen que ir para el norte y se suben al 5 A. Se hacen los tontos, miran el celular, pero se quedan parados cerca todo el viaje".





🍫 ALFAJORES, BOMBONES Y EL "TANTEO" DEL ESTADO CIVIL

Romina nos revela que su tablero parece una sucursal de una bombonería:





Los regalos: "Me dejan de todo. Muchos me regalan alfajores regionales, bombones, y ahora para el Día de la Mujer, el coche parecía una florería móvil. ¡Tenía ramos por todos lados!".





La pregunta del millón: "Siempre está el que se acerca y me pregunta: 'Che, ¿a qué hora salís de servicio?' o la clásica: '¿Tenés novio?'. Y bueno, yo les digo la verdad... estoy soltera, pero mi prioridad es mi trabajo y la gente que me compaña a bordo de la unidad.





🚌 EL "GASTO" EN SAETA POR AMOR

Lo más gracioso es la cantidad de salteños que gastan el saldo de la tarjeta al vicio: "Hay algunos que ya los conozco de cara. Se suben, me saludan con una sonrisa de oreja a oreja, hacen todo el recorrido hasta la punta de línea y vuelven a bajar donde subieron. ¡Gastan boletos solo para viajar conmigo!".





¿Y vos qué opinás? ¿Desde qué barrio o parada de Salta nos leés? ¡Te leemos en los comentarios! 🚌✨





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