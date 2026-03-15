CLIMA: Hasta Cuando seguiran las lluvias ?

Se viene algo llamado El Niño fuerte para el final de 2026, según los científicos serios.Ahora mismo (marzo 2026) hay una La Niña débil (agua fría en el Pacífico). Pero pronto, en los próximos meses, el agua se calienta y pasa a normal (ni frío ni caliente). Después, desde junio o julio 2026, ¡pum! Aparece El Niño con más del 60% de chances.Esto significa: en Argentina, invierno y primavera más calurosos y con MUCHAS LLUVIAS. Bueno para los campos (más comida), pero cuidado con inundaciones y tormentas fuertes.No es 100% seguro (el clima cambia), pero los expertos dicen que es muy probable.Fuentes oficiales:NOAA (gobierno de EE.UU.): 62% de chance de El Niño desde junio-agosto 2026, y dura hasta fin de año.

IRI (Universidad Columbia): 58-61% de El Niño desde mayo-julio en adelante.

WMO (Organización Mundial Meteorológica): chances suben a 40% en mayo-julio, y más después.





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