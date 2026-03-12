🚨 AHORA | ÚLTIMO MOMENTO EN GENERAL GÜEMES 🚨

⚠️ ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Aproximadamente a las 18:00 horas se registró un accidente de tránsito en la intersección de calle Fleming y Cornejo, en la ciudad de General Güemes.
🚓 En el lugar trabajan Policía de Tránsito y personal del 911.
🚑 También interviene una ambulancia del Hospital Joaquín Castellanos.
⛔ Corte preventivo de tránsito en la zona mientras se realizan las tareas de asistencia y control.
➡️ Se solicita circular con precaución o evitar el sector.
📰 Noticia en desarrollo