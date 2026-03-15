INCREIBLE: UN MILAGRO ENTRE LAS VIAS





Entre Ríos: Un hecho que pudo terminar en tragedia ocurrió este viernes por la tarde en la ciudad de Chajarí, cuando el conductor de un tren logró frenar a tiempo al advertir que un hombre se encontraba tirado sobre las vías.





El episodio se registró minutos antes de las 16 en la intersección de las vías férreas y Avenida 1º de Mayo, cuando circulaba una formación del Ferrocarril Urquiza.

El maquinista, un hombre de 37 años domiciliado en Monte Caseros, alcanzó a divisar a una persona acostada sobre los durmientes y accionó inmediatamente el sistema de frenos, logrando detener la marcha a escasos centímetros del cuerpo.





Según se informó, el hombre —de unos 50 años y domiciliado en Chajarí— habría caído sobre las vías producto de su estado de ebriedad.





Tras el episodio se dio intervención a una ambulancia del hospital “Santa Rosa”, que trasladó al hombre para su atención médica, aunque en principio no presentaba lesiones de gravedad.





El rápido accionar del maquinista permitió evitar una tragedia y el hecho fue calificado por testigos como un verdadero “milagro” ocurrido sobre las vías ferroviarias.