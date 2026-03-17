🚨 BUENAS NOTICIAS EN GENERAL GÜEMES 🚨ENCONTRARON LA MOTO ROBADA

En una noticia que trae alivio y alegría, se confirmó que la motocicleta que había sido denunciada como robada ya fue recuperada.

La persona damnificada expresó su profundo agradecimiento a toda la comunidad que colaboró difundiendo la información y brindando apoyo en todo momento:

🗣️ “Gente, buenos días. Quiero agradecer eternamente a todos por su ayuda. La moto ya apareció.”

Además, se destacó el trabajo del personal policial, agradeciendo especialmente al Sargento Aban Luis y al Sargento Leañes Leonel, pertenecientes a la Policía de Salta, por su intervención y compromiso en la recuperación del vehículo.

👏 Este hecho resalta la importancia del trabajo conjunto entre vecinos y fuerzas de seguridad para lograr resultados positivos.

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