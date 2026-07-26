Juramento: Incendio consumió por completo un vehículo sobre la Ruta Nacional 9/34

GENERAL GÜEMES. Durante la mañana de este domingo, un vehículo fue destruido por un incendio registrado sobre la Ruta Nacional N.º 9/34, a la altura del kilómetro 1515.

El hecho fue reportado a las 09:00 horas, cuando el Centro de Coordinación Operativa (CCO) alertó sobre el siniestro. De inmediato, se desplazó al lugar el Móvil B8 de la Asociación Bomberos Voluntarios "Gral. Manuel Belgrano", bajo las órdenes del Oficial Ayudante Machelett.





Al arribar, los bomberos constataron que el rodado ya se encontraba totalmente consumido por las llamas, sin que hubiera presencia del propietario ni de otra persona responsable en el lugar.





El personal realizó tareas de enfriamiento, aseguramiento del sector y eliminación de puntos calientes, con el objetivo de evitar una posible reignición y garantizar la seguridad en la zona.





Las tareas finalizaron a las 10:13 horas, sin que se informaran personas lesionadas.





Fuente: Asociación Bomberos Voluntarios "Gral. Manuel Belgrano".