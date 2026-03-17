General Güemes: Mañana inicia el nuevo sistema de fotomultas.









​A partir de las 00:00 horas de este miércoles, la Municipalidad de General Güemes pondrá oficialmente en marcha el nuevo sistema de control vial mediante fotomultas. La medida busca mejorar la seguridad en las calles y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en puntos estratégicos de la ciudad.





​¿Cómo es el proceso de notificación?

​A diferencia de los controles presenciales, las infracciones detectadas por las cámaras serán procesadas y enviadas por correo postal. El acta llegará directamente al domicilio que el titular del vehículo tenga registrado en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

​Plazos y beneficios: El "Pago Voluntario"

​Una vez recibida la notificación, el vecino contará con un plazo de 30 días corridos para optar por dos vías:

​Pago Voluntario: Quienes decidan abonar la multa dentro de este periodo accederán a un descuento del 50% sobre el valor total de la infracción.

​Descargo legal: En caso de considerar que la multa es errónea, el ciudadano podrá presentar su descargo ante el Tribunal de Faltas.

​Digitalización de pagos y atención

​Para facilitar la regularización de las actas, el sistema incorpora métodos de pago modernos. Cada infracción contará con un código QR impreso que permitirá pagar de forma inmediata a través de:

​Mercado Pago.

​Tarjetas de débito y crédito.

​Redes de cobranza (Rapipago, Pago Fácil).

​Mesa de Ayuda: Se habilitará una línea de WhatsApp para consultas generales. A través de este canal, se informará el correo electrónico oficial para enviar los descargos a la Jueza de Faltas, quien notificará su resolución por la misma vía.