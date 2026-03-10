SOCIEDAD/ EL FENÓMENO DE LA NIÑA DEJA PRONOSTICOS DE LLUVIAS Y TORMENTAS PARA TODA LA SEMANA EN TODA LA PROVINCIA.

El efecto de la Niña continúa trayendo fenómenos de lluvias y tormentas para todo el territorio provincial durante los próximos días





“Hay que recordar que estamos en medio de los fenómenos llamados monzones”dijo el especialista Eduardo Sierra en el programa “Claves del Campo”





Con Radio Salta.





Impacto

El Niño y La Niña pueden tener amplias repercusiones en las pautas climáticas y meteorológicas, y conllevar cambios en la temperatura y las precipitaciones en diversas partes del mundo, por lo que son el principal motor de la variabilidad climática en escalas de tiempo interanuales. Los avances científicos nos han permitido comprender mejor el fenómeno ENOS y generar mejores modelos de su evolución, y gracias a ello hemos podido elaborar predicciones más certeras con antelaciones de uno a seis meses, lo que ayuda a la sociedad a prepararse para los peligros asociados a ese fenómeno, como lluvias fuertes, crecidas y sequías. Esas predicciones pueden evitar pérdidas por valor de cientos de millones de dólares.





Nunca hay dos episodios de El Niño/La Niña iguales. Los efectos de cada episodio varían en función de su intensidad y duración, así como de la época del año en que se desarrolla y de la interacción con otros modos de variabilidad climática. No todas las regiones del mundo se ven afectadas, e incluso dentro de una misma región, los impactos pueden ser diferentes.





En muchos lugares, especialmente en los trópicos, La Niña produce en el clima efectos opuestos a los de El Niño (véanse los efectos habituales de El Niño y de La Niña en la distribución de las precipitaciones). Durante la fase neutra del fenómeno ENOS son más bien otros factores climáticos los que rigen las condiciones atmosféricas.





Los episodios de El Niño pueden conllevar, como efecto general, un aumento de la temperatura media en superficie a escala mundial, mientras que los episodios de La Niña tienden a generar un efecto de enfriamiento. Así, el intenso episodio de El Niño de 1997/1998 fue seguido por un largo episodio de La Niña, que empezó hacia mediados de 1998, ejerció un claro efecto en las temperaturas mundiales y terminó a principios de 2001. En aquel momento, 1998 fue el segundo año más cálido jamás registrado.





Todavía no hay pruebas concluyentes de los efectos del cambio climático en la frecuencia y la intensidad de los episodios de El Niño y La Niña. Sin embargo, es probable que el cambio climático influya en los efectos debidos a El Niño y La Niña en cuanto a intensidad y frecuencia de los eventos meteorológicos y climáticos extremos.