URGENTE: #Alertablanca El dique El Tunal llegó al tope y abren las compuertas.













Un comunicado difundido esta mañana declara el alerta blanca en dique El Tunal y abren las compuertas. "Dada la continuidad de altas precipitaciones y caudales ingresantes al Embalse El Tunal y la proximidad de alcanzar el *NAC de 474,15 msnm*, se declara en este momento el *Alerta Blanca*" , señala el comunicado.





Las previsiones indican también que alcanzaremos en las próximas horas el *NAC1 establecido en 474.70 msnm*, nivel en el que el PADE establece el inicio del *vertido hasta niveles de 250 m3/seg.* en un primer escalón. Similarmente a lo ejecutado en la operación del 7 de Febrero consideramos prudente realizar operaciones previas escalonadas durante la mañana de hoy.





Las compuertas ya se abrieron mientras se mantiene el alerta en municipios de Metán y Anta