EL INTENDENTE CARLOS KETY ROSSO GESTIONÓ LA LIMPIEZA DE LOS TERRENOS SOCIALES PARA FAMILIAS GÜEMENSES - click leer más 👇

MUNICIPIOS: El intendente Carlos Kety Rosso continúa generando más oportunidades para las familias güemenses 🏡
Dimos un paso fundamental, se concretó el último trámite administrativo que nos permite iniciar la limpieza y puesta a punto de los terrenos donde se desarrollarán los nuevos loteos sociales en nuestra ciudad.
Esto es el resultado de un verdadero trabajo articulado, seguir construyendo futuro para nuestra comunidad.
Queremos agradecer especialmente a la empresa Ingenio San Isidro por su valiosa colaboración, al Gobierno de Salta por el acompañamiento permanente.
Destacamos también el compromiso del Senador Enrique Cornejo, los Diputados Germán Ralle y Daniel Segura, junto a los Concejales y Gabinete Municipal.
Seguimos gestionando con responsabilidad, compromiso y una mirada puesta en el futuro, para que cada vez más familias puedan cumplir el sueño de tener su terreno propio.
EN EQUIPO ES MEJOR 💪
