⭕ TARJETA ESTUDIANTIL: EL 2 DE MARZO INICIA EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN E INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS





MUNICIPIOS: La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) informa que a partir del día lunes 2 de marzo quedará habilitado el sistema para que los estudiantes de nivel terciario (ingresantes y renovaciones) y universitario (ingresantes), puedan cargar la documentación en el sistema de AMT para el acceso al beneficio de boleto gratuito del año 2026.





En este sentido, los estudiantes universitarios, además de realizar el trámite en el sistema de AMT, deberán esperar la confirmación de la Universidad informando su condición como estudiante.





Cabe resaltar que con la habilitación de esta última etapa, queda abierto el sistema para que todos los niveles educativos, puedan renovar el beneficio de la gratuidad mediante la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP), para el ciclo lectivo 2026.

Requisitos y recomendaciones para cargar en el sistema de AMT





- Foto de DNI (ambos lados se recomienda aplicación cam scanner).





- Constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026.





- Foto: actualizada del estudiante (Formato tipo carnet en posición erguida, de frente, desde el cuello al extremo superior de la cabeza).





- Tramo: prestar atención a la elección del tramo y la empresa con la que desea viajar.





- Nivel: prestar atención al nivel educativo que selecciona.





Por consultas o inquietudes se pueden comunicar con el área de Usuarios, vía WhatsApp al 3874668989

