🚨 RECUPERAN MOTO ROBADA EN GÜEMES 🚨









General Güemes: Detienen a un joven con una moto robada

Durante la madrugada de hoy, efectivos de la Sección Motoristas de Emergencias Policiales de General Güemes recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro por robo. El operativo tuvo lugar en la calle Calixto Gauna durante un patrullaje preventivo.

Al verificar el rodado, los agentes confirmaron que el vehículo estaba denunciado, procediendo al secuestro inmediato. El conductor fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil N° 2, lo que sugiere la implicación de un menor de edad en el hecho.













Esta madrugada, la Policía de Salta (Sección Motoristas) detectó una moto con pedido de secuestro en calle Calixto Gauna.

✅ Resultado: Moto secuestrada y conductor demorado.

⚖️ Justicia: Intervino la Fiscalía Penal Juvenil 2.











