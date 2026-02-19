SOCIEDAD ¿Cómo impacta la reforma laboral en el trabajador rural?





La aprobación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei introdujo cambios significativos en el régimen laboral argentino. En el sector rural, donde históricamente rige el Estatuto del Peón Rural, las modificaciones generan preocupación por su efecto directo en la estabilidad y los ingresos de los trabajadores del campo.





A continuación, los cuatro puntos clave que explican el alcance de la reforma:





1. Período de prueba más extenso: estabilidad en riesgo





Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del período de prueba.





Antes era de 3 meses; ahora puede extenderse a 6, 8 o hasta 12 meses, según el tamaño del establecimiento.





Durante ese tiempo, el empleador puede despedir sin pagar indemnización por antigüedad. En la práctica, esto implica que un trabajador rural podría desempeñarse casi un año completo sin la garantía de estabilidad que antes comenzaba a los 90 días.





2. Eliminación de multas por empleo no registrado





La reforma elimina sanciones económicas para empleadores que no registren correctamente a sus trabajadores.





En un sector donde el trabajo informal es un problema estructural, la ausencia de multas podría debilitar los incentivos para formalizar la relación laboral. Para el trabajador, esto significa la posible pérdida de aportes jubilatorios, cobertura de obra social y acceso a asignaciones familiares.





3. Fondo de Cese Laboral en lugar de indemnización





La ley habilita convenios que reemplacen la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral.





En este esquema, se realizan aportes periódicos a un fondo que el trabajador cobra al finalizar la relación laboral. Sus defensores sostienen que brinda previsibilidad; sus críticos advierten que reduce el costo del despido para el empleador, facilitando la desvinculación sin un desembolso adicional al momento de echar al empleado.





4. La figura del “colaborador” y el riesgo de precarización





La reforma permite que un trabajador autónomo pueda tener hasta tres “colaboradores” sin que se configure relación de dependencia.





Especialistas en derecho laboral alertan que esta figura podría utilizarse para encubrir vínculos laborales formales. En esos casos, el trabajador quedaría fuera de la protección del Estatuto del Peón Rural: sin vacaciones pagas, aguinaldo, ART ni licencias por enfermedad.





Un cambio con fuerte impacto en el campo





El sector rural, caracterizado por la estacionalidad y la dispersión geográfica, podría ser uno de los más sensibles a estos cambios. Mientras el Gobierno argumenta que la reforma busca dinamizar el empleo y reducir la litigiosidad, sindicatos y organizaciones de trabajadores advierten que la nueva normativa debilita la protección legal y reduce costos empresariales a costa de la seguridad laboral.





El debate, lejos de cerrarse, recién comienza en los campos argentinos.



