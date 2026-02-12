General Güemes: La nueva Escuela Técnica "Nikola Tesla" avanza en su construcción.





​En un paso decisivo para la educación técnica de la región, el intendente Carlos “Kety” Rosso encabezó una recorrida de obra por el nuevo edificio de la E.E.T. N° 3102 “Ing. Nikola Tesla”.





La visita contó con la presencia del Secretario de Obras Públicas de la Provincia, Ing. Hugo de la Fuente, subrayando la relevancia estratégica que este proyecto tiene para el Gobierno provincial y municipal.

​El nuevo establecimiento representa la respuesta a un reclamo histórico de una comunidad educativa que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

​

​La supervisión de los trabajos no fue solo técnica, sino también institucional y social. Participaron de la jornada:

​Daniel Segura, diputado provincial.

​Prof. Gustavo Rodríguez, director de la institución.

​Comisión de Padres, quienes han sido motores fundamentales en la gestión de este sueño.

​Durante el recorrido, las autoridades pudieron constatar el ritmo de los trabajos previstos.





El intendente Rosso destacó que esta obra es "muy esperada y de gran importancia", ya que permitirá brindar condiciones dignas y tecnología de vanguardia a los futuros técnicos de Güemes.

​“Ver el avance de este proyecto tan anhelado nos llena de orgullo. Es el resultado del trabajo conjunto para que nuestros jóvenes tengan el espacio que se merecen para estudiar y progresar”, señalaron las autoridades presentes.

​Impacto en la comunidad

​EL establecimiento ha sido durante años un pilar en la formación profesional del departamento. El nuevo edificio permitirá:

​Ampliar la matrícula: Recibir a más estudiantes que hoy buscan especialización técnica.

​Talleres modernos: Espacios diseñados específicamente para las prácticas profesionalizantes.

​Seguridad y comodidad: Un entorno adecuado que cumple con los estándares pedagógicos actuales.