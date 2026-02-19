♻️ Cuidemos a quienes nos cuidan





MUNICIPIOS: Hoy en día, los recolectores de residuos realizan un trabajo esencial para mantener limpia nuestra ciudad. Sin embargo, muchas veces su tarea se vuelve peligrosa por la mala disposición de residuos cortantes, como vidrios rotos, agujas u otros objetos punzantes.

Recientemente, un trabajador sufrió una grave herida al manipular una bolsa de basura que contenía vidrio, lo que le provocó una lesión importante y un largo tiempo de recuperación. Este tipo de accidentes se puede evitar con pequeños cuidados de parte de todos.





👉 ¿Qué podemos hacer como vecinos?

Envolver bien los vidrios rotos (en papel grueso, cartón o botellas).

Colocarlos en cajas o recipientes rígidos, no sueltos en bolsas.

Señalizar cuando una bolsa contenga elementos cortantes.

Nunca arrojar objetos peligrosos sin protección.

Un simple descuido puede causar heridas graves a personas que trabajan para el bienestar de toda la comunidad.

🤝 Seamos responsables y solidarios. Cuidar cómo tiramos la basura también es cuidar la vida y la salud de quienes la recolectan