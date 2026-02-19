🛑 NOTICIA URGENTE – SALTA 🛑 ¿QUE PASO CON EL CANTANTE DE LOS BYBYS?









Salta: Se reprograma el show de Los Bybys por motivos de salud

La banda internacional Los Bybys informó oficialmente la reprogramación de su presentación en la ciudad de Salta, prevista en el marco de su Tour 2026.

El espectáculo, que debía realizarse este miércoles 18 de febrero en el Teatro Provincial de Salta, fue reprogramado para el sábado 28 de febrero, debido a complicaciones de salud del artista, motivo por el cual se tomó esta decisión de fuerza mayor.

Desde la organización remarcaron que la medida busca priorizar la salud y garantizar un show de nivel internacional, manteniendo el compromiso con el público salteño.

🎟 Entradas

Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para la nueva fecha.

Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución comunicándose al

📞 +54 9 3872 169099, donde recibirán atención personalizada.