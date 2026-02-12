🚨 Choque en cadena en Ruta 34, altura Puente Río Mojotoro

En la tarde de hoy, alrededor de las 19:05 horas, se registró un siniestro vial múltiple sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente Río Mojotoro, que involucró a cuatro vehículos.





Según informó Bomberos Voluntarios Gral Manuel Belgrano, el aviso fue recibido por el Centro de Coordinación Operativa, activándose de inmediato el protocolo de emergencia.





Ante la situación, se dispuso el desplazamiento del móvil B8, a cargo del comandante Flores, para brindar asistencia en el lugar y colaborar con las tareas de prevención y control.





Se recomienda circular con precaución por la zona mientras continúan las actuaciones correspondientes. 🚒⚠️

